Главные антитренды в окрашивании волос в 2025 году

Ежегодно появляются новые тенденции в окрашивании волос, и этот год не стал исключением. Парикмахер, колорист, чемпион мира и Европы по парикмахерскому искусству Елена Жарова рассказала «Вечерней Москве» об антитрендах в оттенках и стилях окрашивания, которые потеряли актуальность в 2025 году.

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По ее словам, тренды в окрашивании постоянно сменяют друг друга, а техники, недавно казавшиеся ультрамодными, сегодня могут визуально «удешевить» образ или добавить лишних лет.

«В этом году в окрашивании правят естественные, "дышащие" оттенки и мягкие переходы», — отметила специалист.

Холодный платиновый блонд

Эксперт отметила, что если еще вчера ледяной блонд был символом гламура, то сейчас выглядит слишком «салонно» и подчеркивает малейшие покраснения кожи.

«Плотная осветляющая база сушит волосы, а частое тонирование быстро надоедает. Вместо этого выбирайте теплые медово‑карамельные вариации. Они освежают тон лица и требуют меньше ухода», — говорит она.

Яркие неоновые пряди или «стиль Барби»

Кричащие розовые, лимонные и аквамариновые пряди уступили место приглушенным природным оттенкам, считает собеседница «ВМ».

«Неон красиво смотрится на фотографиях, но в жизни конфликтует с одеждой и макияжем. Если хочется цвета, выберите сложные медные или ягодные тона. Они дольше держатся, благородно выгорают и не "кричат" о себе», — посоветовала Жарова.

Однотонный иссиня‑черный

По ее мнению, глухой черный без нюансов придает лицу резкость и подчеркивает темные круги под глазами. К тому же вывести такой пигмент почти невозможно без агрессивного декапирования, поэтому лучше отказаться от такого окрашивания.

«Гораздо выигрышнее смотрятся многомерные брюнетки: эспрессо с тонкими шоколадными вуалями или каштан с легкими карамельными всполохами», — заверила она.

Резкое омбре с контрастной границей

Помните переход «темный верх — белые концы»? Теперь такое омбре выглядит, как отросшее окрашивание, предупредили колорист:

«В 2025‑м в тренде сохранять темную прикорневую зону, но растушевывать цвет до мягкого сияния к концам, чтобы граница была невидимой. Это визуально утолщает волосы и делает отращивание незаметным».

Окрашивание хной и басмой

Важно помнить, что натурально — не всегда модно. Хна и басма непредсказуемы: дают «зеленцу» на осветленной базе и блокируют дальнейшее окрашивание.

«Если мечтаете о растительных формулах, выбирайте современные безаммиачные красители с фитокомпонентами. Они щадят структуру и не запирают пигмент намертво», — рассказала Жарова.

Парикмахер добавила, что главный тренд 2025 года — подчеркивать индивидуальность, а не копировать картинки из соцсетей. Прежде чем решиться на кардинальный цвет, стоит спросить себя, удобно ли вам будет жить с этим оттенком через месяц, полгода, год.

Современная индустрия моды предлагает широкий спектр возможностей для каждой женщины независимо от ее возраста. Женщины после 50 лет имеют уникальные особенности внешности, которые можно выгодно подчеркнуть с помощью правильной стрижки и укладки. В 2025 году существует множество тенденций, позволяющих оставаться стильными и молодыми в любом возрасте. Стилист, владелец салона Елена Павлова рассказала «ВМ» об актуальных стрижках и укладках для женщин от 50 и старше в этом году.