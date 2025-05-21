Назван главный антитренд в плюс-сайз одежде

Тренд 2025 года в одежде плюс-сайз — природная индивидуальность: чтобы создать стильный и актуальный образ, нужно обратить внимание на аксессуары и не стараться скрыть полноту. Об этом «Ленте.ру» рассказала Екатерина Костромина, стилист-имиджмейкер бренда одежды Lady Maria.

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«Сильный антитренд — стремление скрыть полноту, использование некачественных материалов, ассиметрии, странные конструктивные решения. Уходит и гипертрофированный подход к принтам — крупный горох, объемные цветы и другие отвлекающие элементы. Сейчас одежда должна привлекать внимание к женщине и ее природной индивидуальности, а не к самой одежде как таковой», — сказала Костромина.

Эксперт также не рекомендует объемные платья, скрывающие фигуру и индивидуальность. По ее словам, уходят серые тона, одежда, создающая лишний объём, «вместо того чтобы подчеркнуть изящество уже существующей фигуры».

«Для России не подходят чрезмерно китчевые, крикливые, театральные образы. Предпочтение — более сдержанным решениям. Если сексуальность и проявляется, то она уместна контексту», — считает Костромина.

Самый доступный способ, чтобы создать стильный образ — работа с аксессуарами, пояснила она. Простой костюм, джинсы и футболка могут превратиться в яркий образ за счет брошей, ожерелий, нестандартных стилистических решений, добавила стилист.

«Яркие сумки, туфли, акцентные аксессуары, платки, рубашки, повязки на голову, килты — всё это превращает привычные вещи в стилистические акценты. Можно, например, повязать платок на талию как ремень и создать асимметрию. Вариантов — огромное количество, и с фантазией можно менять образ каждый день», — пояснила имиджмейкер.

Основной тренд в этом году — подчеркивание индивидуальности, считает Костромина. Девушки перестали прикрывать недостатки, они стали больше думать о своей природной красоте, заключила специалист.

В прошлом году Росстат сообщал о том, что за последние пять лет в России выросла доля людей с избыточным весом — в 2023 году она составила 62,5 процента россиян против 61,7 процента в 2018 году.