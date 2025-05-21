Карла Бруни снялась в Каннах в бархатном платье

Жена экс-президента Франции Николя Саркози, Карла Бруни, появилась на публике в платье с разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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57-летняя Карла Бруни посетила премьеру фильма «Финикийская схема», которая состоялась в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Супермодель вышла на красную дорожку в бордовом бархатном макси-платье с разрезом и черных босоножках на каблуках. Образ манекенщицы завершили серьги, массивный браслет, черный клатч и кольцо. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой.

Карла Бруни познакомилась с Николя Саркози в 2007 году на дипломатическом приеме. 8 января 2008 года политик (тогда он был президентом Франции. — «Газета.Ru») на пресс-конференции подтвердил, что состоит в отношениях с супермоделью и планирует на ней жениться. Свадьба влюбленных состоялась 2 февраля 2008 года в Елисейском дворце. Для Николя Саркози этот брак стал третьим. 19 октября 2011 года у супермодели и политика родилась дочь Джулия.