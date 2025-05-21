Россиянки рассказали, сколько времени в день тратят на макияж

Большинство россиянок — 62% — красятся ежедневно. Почти треть делает это по вдохновению и настроению, и только 4% признались, что практически никогда не пользуются декоративной косметикой. Это показало исследование компании ЛЭТУАЛЬ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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При этом макияж — далеко не просто «обязательная программа»: для 47% участниц он — способ подчеркнуть естественную красоту, для 19% — путь к повышению самооценки. Еще одна заметная группа — те, для кого мейкап стал частью повседневной рутины или даже формой медитации. Почти 10% опрошенных сказали, что сам процесс нанесения косметики помогает им расслабиться и настроиться на день.

Половина респонденток укладываются в 10–20 «макияжных» минут, а каждая четвертая и вовсе требует меньше десяти. Лишь немногие (4%) устраивают себе долгие косметические сессии более чем на сорок минут.

При выборе новых средств участницы опроса чаще всего (28%) ориентируются на собственный опыт и привычки. Однако отзывы в интернете, советы блогеров и друзей также влияют на решения — такой ответ выбрали 14%. И хотя реклама и тренды играют свою роль, для россиянок при формировании косметички это, скорее, редкое исключение — всего 2%.

К покупке нового средства чаще всего подталкивают акции и выгодная цена (29%). На втором месте — узнаваемость и доверие к бренду (19%), а дальше — уже состав (14%), аромат, текстура (11%) и удобство использования (9%). При этом более 80% опрошенных признались, что могут купить новый трендовый продукт, даже если их текущее средство еще не закончилось. Разумное потребление — для меньшинства, такой вариант выбрали всего 14% россиянок.

Что касается частоты походов на бьюти-шопинг, то большинство покупает декоративную косметику раз в два-три месяца, а более четверти — и вовсе каждый месяц. Многие (13%) не могут устоять перед выгодным предложением и совершают спонтанные покупки. Пополнять корзину средствами для макияжа жительницы России привыкли в крупных косметических сетях (41%), далее идут маркетплейсы (22%) и магазины профкосметики (18%).

Сколько же стоит бьюти-счастье? Больше всего респондентки (34%) в месяц тратят на декоративную косметику 1000–3000 рублей, некоторые (22%) и вовсе меньше 1000 рублей. В среднем суммарно декоративная косметичка россиянок стоит 5000–10 000 рублей, но есть и те, кто пользуется средствами на сумму свыше 30 000 рублей (14%).

Вне конкуренции для россиянок остается тушь. Кроме того, в топ-3 самых необходимых средств вошли помада и тональная основа. А вот хайлайтеры, бронзеры и глиттеры — уже больше на любителя.

35% респонденток выбирают натуральный макияж, 31% отдают предпочтение классике, а 28% подбирают образ под конкретное настроение или событие. Интересно, что даже при общем курсе на естественность, у многих остаются свои мастхэвы. Без макияжа глаз, например, не готовы выйти из дома 24% участниц исследования. На втором месте — идеальный тон (14%), а следом идут брови (11%) и губы (10%). При этом почти 19% чувствуют себя комфортно вообще без макияжа — и это, пожалуй, главный тренд последних лет: уверенность в себе важнее декоративных средств.

Меняются ли макияжные привычки в зависимости от времени года? Для многих — да. 33% респонденток признались, что летом предпочитают более легкий тон, а зимой — плотное покрытие. 17% летом почти не красятся, а 10% выбирают светлые и яркие оттенки в теплый сезон и приглушенные — в холодный. Вместе с тем 41% ответил, что их макияжные предпочтения не зависят от сезона.

Интересно распределились предпочтения по странам — производителям косметики. Российские бренды обогнали французские и корейские, хотя разрыв незначителен: 19, 17 и 14% соответственно. А главное — доверие. 33% участниц опроса активно используют российскую декоративную косметику, еще 40% делают это, если устраивает цена и состав. Только 9% принципиально выбирают зарубежные продукты.