Американская телезвезда Ким Кардашьян представила нижнее белье с неожиданной деталью. Новая коллекция появилась на сайте принадлежащего ей бренда Skims.

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В ассортименте марки появился бюстгальтер с деталью на лифе, которая имитирует пирсинг сосков. Нижнее белье, которое будет доступно в трех цветах, поступит в продажу 22 мая. Стоимость предмета гардероба составила 74 доллара (5947 рублей).

Ранее Ким Кардашьян показала пирсинг сосков на фото в прозрачном топе. Оказалось, что таким образом предпринимательница как раз рекламировала упомянутую модель бюстгальтера Skims. Тогда знаменитость прогулялась в нижнем белье по Лос-Анджелесу.