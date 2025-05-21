Наташа Поли посетила премьеру фильма «Частная жизнь»

Российская супермодель Наташа Поли вышла в свет в платье с вырезами. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

39-летняя Наташа Поли стала гостьей премьеры фильма «Частная жизнь», которая прошла 20 мая в рамках Каннского кинофестиваля. Супермодель вышла на красную дорожку в наряде с вырезами на талии. Манекенщица выбрала платье с сияющем верхом и черной атласной юбкой. Звезда подиумов также надела моносерьгу и кольцо. Визажист сделал ей макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист собрал волосы в гладкий пучок.

© Газета.Ru

В феврале Наташа Поли была замечена перед юбилейным показом Fendi по случаю 100-летия бренда, который прошел в рамках Недели моды в Милане. Супермодель засняли в бежевом трикотажном комплекте, состоящем из топа и шортов-трусов. Манекенщица добавила к костюму серое длинное пальто, коричневые ботинки и сумку на плечо.

Знаменитость также приняла участие в показе бренда. Наташа Поли вышла на подиум в темно-коричневом свитере, подпоясанном тонким ремнем, темной юбке в стразах и туфлях на каблуках. Образ манекенщицы завершили колготки и пушистая сумка. Визажист сделал ей макияж в естественном стиле, а стилист уложил волосы в гладкий пучок.