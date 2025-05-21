Дженнифер Лопес представила платье-сетку модного бренда

Актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в «голом» платье без бюстгальтера. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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55-летняя Дженнифер Лопес предстала перед камерой в черном платье-сетке Zuhair Murad, украшенном пайетками и объемным воротником. При этом актриса не стала надевать бюстгальтер. Певица добавила к образу босоножки на платформе, массивное колье, длинные серьги, браслет и кольца. Знаменитости сделали гладкий пучок и макияж с темно-коричневыми тенями, контурингом и блеском для губ.

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В апреле Дженнифер Лопес выложила в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в черном облегающем комбинезоне с декольте. Звезда позировала с собранными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем.

19 мая Дженнифер Лопес была замечена на благотворительном концерте Ring Them Bells, который прошел в Нью-Йорке. Папарацци подловили певицу, когда та вышла на улицу в розовом шелковом платье с глубоким декольте без бюстгальтера и меховой накидке. Фотографы засняли актрису в тот момент, когда у нее выпала грудь из наряда.