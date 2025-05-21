Косметолог перечислил основные способы избавиться от волос на теле

Мечта каждой женщины — гладкая кожа без колючек, покраснений и вросших волосков. Но реальность часто иная: вроде бы удаление волос прошло успешно, а уже через пару часов появляются красные точки, зуд или шелушение. Чтобы избежать этих неприятностей, важно правильно подобрать метод эпиляции и не забыть про уход до и после процедуры. Косметолог Ирина Головина рассказала, как добиться гладкости без побочных эффектов — и дала советы по дальнейшему уходу.

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Шугаринг

Мягкий способ удаления волос сахарной пастой — его веками использовали в странах Востока.

«Подходит для чувствительной кожи, меньше раздражает, волосы реже врастают. Но важно следить за составом пасты — некоторые могут содержать лимонную кислоту, которая сушит», — объясняет эксперт.

Воск (ваксинг)

Подходит для ног, рук, зоны бикини. Волосы удаляются с корнем, результат держится 3–4 недели. Но при чувствительной коже возможны покраснения, особенно при горячем воске.

Кремы-депиляторы

Их использовать быстро и удобно, но метод не всегда подходит для чувствительной кожи из-за агрессивных химических компонентов. Волос удаляется только с поверхности, после чего довольно быстро отрастает.

Электро- и лазерная эпиляция

Дают стойкий результат, но это не самое бюджетное мероприятие.

«Подходят для тех, кто хочет минимизировать рост волос в долгосрочной перспективе. Важно делать процедуры у специалиста, чтобы избежать ожогов и пигментации», — говорит косметолог.

Бреющий станок

Способ быстрый и дешевый, но не самый бережный. Часто вызывает раздражение, особенно если использовать его на сухой коже или без замены лезвий.

Готовьте кожу заранее

За день до процедуры сделайте легкую эксфолиацию, скраб удалит омертвевшие клетки и предотвратит врастание волос. Непосредственно перед эпиляцией кожа должна быть чистой, сухой и без кремов.

Не делайте эпиляцию после душа с горячей водой

«Распаренная кожа более чувствительна и легче повреждается. Лучше подождать 30–40 минут после водных процедур или делать эпиляцию на сухую кожу», — говорит врач.

Сразу после — успокаивающее средство

Пантенол, гель с алоэ вера, хлоргексидин или термальная вода — все это уменьшит воспаление и предотвратит раздражение. Не используйте спиртовые лосьоны!

Никакой тесной одежды и спортзала

После эпиляции дайте коже «подышать». Обтягивающие джинсы или синтетическое белье могут усугубить раздражение. Спорт и пот тоже не лучшие друзья кожи в первые 24 часа.

Увлажнение — ваш лучший союзник

Через сутки после процедуры начните использовать легкие увлажняющие средства с минимальным количеством отдушек. Лучше всего использовать салонную уходовую косметику, которую посоветует врач — или остановить выбор на детских кремах, они обычно самые безопасные. Это поможет восстановить кожу и избежать сухости.