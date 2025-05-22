Кайли Дженнер опубликовала фото в провокационном купальнике

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер снялась в провокационном купальнике. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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27-летняя Кайли Дженнер продемонстрировала фигуру в слитном белом купальнике с вырезами и голубым узором, расшитым бисером. Модель также надела кольца с бриллиантами. Звезда реалити-шоу предстала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле с розовыми румянами, тушью и помадой.

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Недавно папарацци засняли Кайли Дженнер на отдыхе с подругой на островах Теркс и Кайкос. Модель была запечатлена в золотистом крошечном бикини. Журналисты обратили внимание на ягодицы звезды реалити-шоу. В сети уже ходили слухи, что бизнесвумен корректировала фигуру с помощью пластических операций. При этом сама знаменитость утверждала, что делала только маммопластику и уколы красоты.

Читатели Daily Mail также заметили, что ягодицы Кайли Дженнер изменились.

«Все Кардашьян сделали пластику, они могут отрицать это сколько угодно», «Может быть это просто упражнения», «Оземпик и фотошоп потрудились над этим», — писали в комментариях.