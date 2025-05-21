Хирург объяснил, когда нужна абдоминопластика

В борьбе за красоту: когда нужна абдоминопластика и можно ли избавиться от «фартука» без хирургии
В беседе с ИА RuNews24.ru профессор, пластический хирург Георгий Карапетян рассказал, что абдоминопластика - это операция, целью которой является пластика передней брюшной стенки, боковых стенок живота.
Как отметил пластический хирург, эта операция достаточно разнородна, имеет несколько вариаций, начиная от исправления врождённых грыжевых дефектов передней брюшной стенки.
«Когда в мышечном каркасе передней брюшной стенки есть врожденное отверстие, к примеру, пупочная грыжа, грыжа белой линии живота, то через эти грыжевые отверстия могут выходить органы брюшной полости. Соответственно, появляется риск ущемления некроза, нарушения кровоснабжения, нарушения работы органов брюшной полости», — уточнил собеседник издания.
Также возможны дефекты послеоперационного характера, когда в результате перенесённых операций появляются рубцовые дефекты передней брюшной стенки. В этой ситуации также расходятся мышцы, а через эти отверстия могут выходить органы брюшной полости в подкожную клетчатку. Появляются те же риски, как и при врождённых дефектах.
«Третий момент - это послеродовые изменения, когда в результате беременности у женщины увеличивается передняя брюшная стенка. Животик увеличивается в размерах, соответственно, растягивается весь мышечный каркас в зависимости от генетической особенности строения соединительной ткани, ее эластичности, мышечно апоневротического каркаса. Существуют риски перерастяжения, и после родов передняя брюшная стенка не возвращается в обратное состояние. Соответственно, уменьшается внутрибрюшное давление, органы брюшной полости, по сути, выходят за пределы своих естественных границ. Это нарушает функции внутренних органов», — объяснил Георгий Карапетян.
По указанным трем моментам речь идёт о медицинских показаниях к абдоминопластике, но в руках пластического хирурга такая операция по медицинским показаниям носит в себе ещё и эстетический характер.
«Помимо устранения медицинских проблем, которые приводят к тем или иным нарушениям работы внутренних органов, мы решаем эстетическую задачу, удаляя избыточную кожу, нависающий кожно-подкожный лоскут, удаляя избыток гипертрофии жировой клетчатки. Во время абдоминопластики зачастую делается небольшая липосакция передней брюшной стенки и боковых стенок живота. И когда некоторые посетители сайтов пластических хирургов, их блогов видят фотографии женщин до операции с достаточно выпуклыми, большими животами, когда речь идёт о растяжении передней брюшной стенки, то кажется, что достаточно пойти в спортзал или на массаж, к косметологу и произойдут чудеса. Конечно же, это абсолютное заблуждение, ошибочное мнение. Для того, чтобы восстановить такую брюшную стенку, необходимо, чтобы мышечный каркас, то есть мышцы, а их несколько слоёв, находились в правильном положении», — объясняет пластический хирург.
Эксперт подчеркнул, когда они находятся в неправильном положении, сокращаясь, мышцы ещё больше разрушают переднюю брюшную стенку. Врачи зачастую сталкиваются с проблемой, когда с послеродовым небольшим диастазом девушки идут в спортзал, чтобы восстановиться. Однако инструкторы с небольшим опытом советуют определённые упражнения на переднюю брюшную стенку, например, упражнения на пресс.
Из-за этого компенсаторно другие мышцы берут на себя нагрузку, а прямые мышцы живота ещё больше растягиваются в разные стороны. Так формируется предгрыжевое и грыжевое выпячивание, которое однозначно требует хирургического лечения.
«В данном случае совет может быть очень понятный и простой: когда есть проблемы с передней брюшной стенкой, послеродовые, врождённые, эстетические, первое, что нужно сделать - проконсультироваться с пластическим хирургом, выслушав все его аргументы, объяснения, и разъяснения. Любой профессионал при виде ситуации, что не нужна операция, а достаточно правильной диеты, спорта, физкультуры, массажа, то он об этом, конечно же, скажет. Если же ситуация абсолютно понятная и очевидная, что это исключительно хирургическая проблема, то, безусловно, нужно планировать выполнение пластической операции с целью устранения как эстетических, так и медицинских проблем», — резюмировал Георгий Карапетян.