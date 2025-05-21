Хирург объяснил, когда нужна абдоминопластика

В беседе с ИА RuNews24.ru профессор, пластический хирург Георгий Карапетян рассказал, что абдоминопластика - это операция, целью которой является пластика передней брюшной стенки, боковых стенок живота.

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Как отметил пластический хирург, эта операция достаточно разнородна, имеет несколько вариаций, начиная от исправления врождённых грыжевых дефектов передней брюшной стенки.

«Когда в мышечном каркасе передней брюшной стенки есть врожденное отверстие, к примеру, пупочная грыжа, грыжа белой линии живота, то через эти грыжевые отверстия могут выходить органы брюшной полости. Соответственно, появляется риск ущемления некроза, нарушения кровоснабжения, нарушения работы органов брюшной полости», — уточнил собеседник издания.

Также возможны дефекты послеоперационного характера, когда в результате перенесённых операций появляются рубцовые дефекты передней брюшной стенки. В этой ситуации также расходятся мышцы, а через эти отверстия могут выходить органы брюшной полости в подкожную клетчатку. Появляются те же риски, как и при врождённых дефектах.

«Третий момент - это послеродовые изменения, когда в результате беременности у женщины увеличивается передняя брюшная стенка. Животик увеличивается в размерах, соответственно, растягивается весь мышечный каркас в зависимости от генетической особенности строения соединительной ткани, ее эластичности, мышечно апоневротического каркаса. Существуют риски перерастяжения, и после родов передняя брюшная стенка не возвращается в обратное состояние. Соответственно, уменьшается внутрибрюшное давление, органы брюшной полости, по сути, выходят за пределы своих естественных границ. Это нарушает функции внутренних органов», — объяснил Георгий Карапетян.

По указанным трем моментам речь идёт о медицинских показаниях к абдоминопластике, но в руках пластического хирурга такая операция по медицинским показаниям носит в себе ещё и эстетический характер.

«Помимо устранения медицинских проблем, которые приводят к тем или иным нарушениям работы внутренних органов, мы решаем эстетическую задачу, удаляя избыточную кожу, нависающий кожно-подкожный лоскут, удаляя избыток гипертрофии жировой клетчатки. Во время абдоминопластики зачастую делается небольшая липосакция передней брюшной стенки и боковых стенок живота. И когда некоторые посетители сайтов пластических хирургов, их блогов видят фотографии женщин до операции с достаточно выпуклыми, большими животами, когда речь идёт о растяжении передней брюшной стенки, то кажется, что достаточно пойти в спортзал или на массаж, к косметологу и произойдут чудеса. Конечно же, это абсолютное заблуждение, ошибочное мнение. Для того, чтобы восстановить такую брюшную стенку, необходимо, чтобы мышечный каркас, то есть мышцы, а их несколько слоёв, находились в правильном положении», — объясняет пластический хирург.

Эксперт подчеркнул, когда они находятся в неправильном положении, сокращаясь, мышцы ещё больше разрушают переднюю брюшную стенку. Врачи зачастую сталкиваются с проблемой, когда с послеродовым небольшим диастазом девушки идут в спортзал, чтобы восстановиться. Однако инструкторы с небольшим опытом советуют определённые упражнения на переднюю брюшную стенку, например, упражнения на пресс.

Из-за этого компенсаторно другие мышцы берут на себя нагрузку, а прямые мышцы живота ещё больше растягиваются в разные стороны. Так формируется предгрыжевое и грыжевое выпячивание, которое однозначно требует хирургического лечения.