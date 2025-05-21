Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова кардинально сменила имидж со словами «устала быть тяжелой». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Так, 42-летняя поп-певица запечатлела себя в зеркало в красном спортивном костюме, который состоял из майки и свободных брюк, и продемонстрировала на камеру новую прическу. На размещенных кадрах видно, что Седокова решила отказаться от рыжих прядей и перекрасила их в блонд.

«Я проснулась и поняла, что устала от темного. С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди и счастливая я», — заявила звезда в описании к посту.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова опубликовала снимки в откровенном бикини.