Кара Делевинь кардинально сменила имидж

Супермодель и актриса Кара Делевинь вышла в свет с кардинально новым имиджем. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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Кара Делевинь появилась на премьере фильма «История звука», которая прошла 21 мая в рамках Каннского кинофестиваля. Модель позировала перед фотографами с черными волосами и длинной челкой. Манекенщице сделали прическу с эффектом мокрых волос и макияж с черной подводкой и коричневой помадой. Звезда подиумов предстала на красной дорожке в алом макси-платье, дополнив его каффами и кольцами с бриллиантами.

В апреле Кара Делевинь посетила мероприятие бренда Revolve, которое прошло в рамках музыкального фестиваля Coachella в Калифорнии. Супермодель позировала перед фотографами в медном топе, шоколадных замшевых коротких шортах и бежевых сандалиях. Звезда подиумов дополнила образ золотым колье, массивными серьгами, леопардовым ремнем и браслетами. Манекенщице сделали легкие локоны и макияж в естественном стиле.

Недавно Кара Делевинь стала гостьей премьеры документального фильма Дэвида Аттенборо «Океан», которая прошла в Лондоне. Супермодель позировала на красной дорожке в сияющем прозрачном макси-платье с глубоким декольте без бюстгальтера.