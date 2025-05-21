В одежде какого цвета лучше приходить на свадьбу

Российский стилист Ирина Джаггер назвала оттенок наряда, который не подходит для гостей свадьбы. Соответствующий материал публикует KP.RU.

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Так, модный эксперт призвала отказаться от белого цвета, если он не указан в дресс-коде. Вместо него Джаггер порекомендовала выбирать мягкие и спокойные оттенки: пудровый, серый, небесно-голубой или светло-розовый. В то же время черный, по словам специалистки, допустим, особенно если выдержан в элегантном стиле.

При выборе образа она посоветовала обратить внимание на стильный костюм или комбинезон, которые станут удачной альтернативой платьям. Помимо этого, стилист посоветовала надеть образ в бельевом стиле с шелковыми тканями, корсетами или топами на бретелях.

«Главное — не переборщить и помнить, что в этот день главная звезда — не вы», — подчеркнула она.

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