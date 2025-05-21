Иностранная модель оценила работу с российским дизайнером

Шведская модель Эльза Хоск оценила совместную работу с российским дизайнером Анастасией Задориной. Интервью с ней публикует Telegram-канал Fashion Paper.

Бывший «ангел» Victoria's Secret посетила Каннский кинофестиваль в шелковом платье сливочного цвета, которое модельер создала специально для ее выхода. Вечерний наряд украшала плиссировка и бахрома на подоле. Кроме того, иностранная знаменитость надела и босоножки из ассортимента марки Anastasia Zadorina.

«Я была поражена тем, как команда Анастасии Задориной воплотила в жизнь идею платья. У всех нас буквально перехватило дыхание, когда мы увидели его в первый раз! Платье с эскиза воплощено в реальность превосходно!» — так о сотрудничестве с российским дизайнером высказалась Хоск.

Сама Задорина также рассказала о процессе создания платья для манекенщицы.

«За 3 месяца было отрисовано более 30 эскизов, проведено несколько примерок в разных уголках мира и финальные штрихи от наших мастеров. Все было продумано и сделано безупречно. Со всего мира мы сегодня получаем поздравления», — отметила автор наряда.

Ранее французская модель Габриэль Конесиль также посетила Каннский кинофестиваль в наряде другого российского бренда Rasario.