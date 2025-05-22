Эксперт рассказал, действительно ли существуют феромоны

Существуют ли на самом деле феромоны, способные вызывать сексуальное влечение? На этот вопрос ответил Евгений Таратухин — кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России, автор курса «Основы парфюмерного искусства».

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По его словам, феромоны действительно существуют, но их роль в привлечении партнёра сильно преувеличена маркетологами.

«Тема феромонов часто появляется в парфюмерии, но по большей части это сугубо маркетинговый ход, и никаких особых веществ, вызывающих влечение к носительнице или носителю аромата, на самом деле нет».

Однако полностью отрицать влияние запахов на человека нельзя. Например, у женщин, живущих вместе, может синхронизироваться менструальный цикл — и это один из доказанных эффектов феромонов.

На вопрос, могут ли духи с феромонами усилить сексуальную привлекательность, Таратухин ответил, что здоровье кожи и обмен веществ играют гораздо большую роль, чем гипотетическое воздействие феромонов.