Седые волосы: что нужно знать и как ухаживать

Для многих появление седых волос становится поводом для расстройства и поисков чудодейственных средств. Однако стоит ли беспокоиться из-за «серебра» в волосах и как правильно ухаживать за сединой? Чтобы разобраться в этом, "Рамблер" обратился к эксперту телеканала «Доктор», врачу-трихологу, дерматологу, д.м.н. Юлии Галлямовой.

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Почему появляется седина?

Один из самых частых вопросов, который задают трихологу: «Плохо ли, что седина появилась рано?» В этом нет ничего страшного. Ранняя седина часто обусловлена наследственностью и особенностями работы меланоцитов. Эксперт подчёркивает, что генетический фактор здесь играет ключевую роль, и это не является признаком каких-либо заболеваний или преждевременного старения.

Как меняется структура седых волос

С возрастом седые волосы теряют пигмент, что существенно влияет на их структуру. Дело в том, что седые волосы лишены пигмента, который является важной составляющей волоса. В результате волосы становятся более ломкими и сухими. Юлия Галлямова Доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог, врач-трихолог

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Как ухаживать за седыми волосами

К сожалению, повлиять на работу меланоцитов невозможно, правильный уход поможет сохранить здоровье и красоту седых волос.

Повлиять на этот процесс мы не можем, но можем обеспечить правильный уход. Он включает в себя использование бальзамов, масок и средств для защиты волос. Особенно важна защита от солнца, так как ультрафиолетовые лучи могут негативно воздействовать на волосы и кожу головы. Лучшая защита от солнца — это головной убор. Ультрафиолет может спровоцировать заболевания волосистой части головы и даже привести к рубцовой алопеции. Юлия Галлямова Доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог, врач-трихолог

Психоэмоциональное состояние и выпадение волос

Стресс и психоэмоциональное напряжение могут негативно сказываться на состоянии волос. Среди самых частых причин обильного выпадения и алопеции — хронический стресс, нарушенный сон и нездоровый образ жизни. В таких случаях важно пересмотреть режим дня, наладить полноценный отдых и, при необходимости, обратиться к трихологу.