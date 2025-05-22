Belle you представила летние образы

Лето – самое время влюбиться. Влюбиться в себя в моделях из новой капсулы Belle you для дома и пляжа под говорящим названием Sea la Vie.

© Antenna Daily

Легкий морской бриз и шлейф аромата луговых трав, солнце, оставляющее на коже золотые блики…

Такое настроение дарит простая, но самодостаточная эстетика образов Sea la vie. В их основе — легкий, невесомый хлопок, обеспечивающий комфорт в жаркую погоду и делающий образ воздушным.

© Antenna Daily

В Belle you сделали ставку на свободные силуэты — с тем, чтобы было удобно в любой ситуации все лето. За настроение отвечают маленькие романтичные детали – тонкие кружевные отделки, полупрозрачные вставки, фактура тканей…

© Antenna Daily

По многочисленным просьбам поклонниц марки в капсуле повторили бестселлер прошлого лета – полосатый облегающий комплект в рубчик. В новом сезоне он выполнен в молочном оттенке в яркую, терракотовую полоску. В качестве летней базы представлены свободные брюки и шорты, а также трендовые брюки-баллоны и юбки-миди со сборками. Легкий морской бриз и шлейф аромата луговых трав, солнце, оставляющее на коже золотые блики…

Очевидный бестселлер сезона – лаконичное струящееся платье с тонкой ажурной отделкой, оно одинаково выигрышно смотрится в черном и белом цветах, вечером и ранним утром.

© Antenna Daily

Знакомьтесь с новинками и настраивайтесь на яркое лето. Модели из новой истории для пляжа и дома Sea la Vie — в магазинах и на belleyou.ru.