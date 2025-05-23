«Ангел» Victoria's Secret купила хот-дог в золотом платье

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск в золотом платье купила хот-дог в Каннах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эльза Хоск позировала в многослойном золотом платье с глубоким декольте и черным поясом. Образ дополнил золотой чокер с бриллиантами. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж с золотыми тенями. В вечернем образе она отправилась за хот-догами в уличный ларек.

В апреле Эльза Хоск показала, как носить тренд из 2010 года. Она снялась в белом топе с баской, который, как отмечал стилист Александр Рогов, снова стал актуальным в этом сезоне. Модель сочетала элемент гардероба с леггинсами со штрипками в тон и балетками. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными солнцезащитными очками и клатчем. Манекенщица также собрала волосы в гладкий пучок.

До этого «ангел» Victoria's Secret выложила фото, где предстала перед камерой в сером трикотажном костюме, который состоял из свитера и трусов-шортов. Манекенщица также надела белую рубашку, молочные носки, графитовые балетки из меха и массивные золотые серьги. Звезда подиумов завершила образ светлой кожаной сумкой Hermes. Эльза Хоск уложила волосы и сделала макияж в естественном стиле.