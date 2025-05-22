Косметолог раскрыла секрет красоты жены Стаса Михайлова

52-летняя жена певца Стаса Михайлова Инна выглядит на 15 лет моложе своего возраста, считает врач-косметолог, руководитель Cosmomed clinic Анастасия Моховикова. В беседе с порталом «Страсти» эксперт раскрыла секрет красоты и молодости супруги известного артиста.

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По словам доктора, Инна Михайлова выглядит практически ровесницей своей старшей дочери Евы. И у многих, глядя на нее, возникают вопросы, какие процедуры помогают ей оставаться такой цветущей.

«Секрет красоты Инны Михайловой, как и многих других женщин, может заключаться в сочетании различных факторов: здоровом образе жизни, занятиях спортом, правильном питании. Если сравнить фото Михайловой пяти-десятилетней давности и современные, то можно заметить, что ее внешность изменилась в лучшую сторону».

Косметолог допускает, что жена артиста могла делать эндоскопический лифтинг, блефаропластику, ринопластику. Также, вероятно, женщина регулярно посещает косметолога, где ей проводят процедуры SMAS-лифтинга для поддержания упругости кожи, ботулинотерапию для разглаживания морщин и профилактики старения. Не исключено, что Инна Михайлова прибегала и к контурной пластике. И если она все же делала пластические операции, то их провели на высшем уровне, добавила врач.

Еще один важный фактор, по мнению эксперта, — это гармония в семье. Инна и Стас Михайловы не раз говорили, что дети (их у них шестеро на двоих), взаимное уважение, взаимопонимание и доброта — главное, что есть в их жизни. Врач объяснила, что отсутствие стресса благоприятно сказывается на внешности. Так как при активной выработке гормонов стресса кортизола и адреналина возникает хроническое воспаление, вредящее всему организму, и ускоряется процесс старения.

Анастасия Моховикова подчеркнула, что для медийной личности важно поддерживать привлекательность. Однако косметологические процедуры, инъекционные и аппаратные, уже давно стали рутиной и для многих обычных женщин.