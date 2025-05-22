Мужчина вернулся в Россию спустя 40 лет и удивился новой моде

Экс-военнослужащий советской армии Сергей Красноперов, вернувшийся в Россию после 40 лет, проведённых в Афганистане, удивился современным модным трендам на родине.

Красноперов в беседе с RT отметил, что со времён СССР люди стали выглядеть и одеваться совершенно иначе. Он также высказался об увеличении губ женщинами.

«Девушки сейчас губы наращивают. Что это?.. Делаешь как две ливерные колбасы. Это мода?» — поинтересовался он.

О возвращении Красноперова в России стало известно в ночь на 22 мая. Сообщалось, что за годы, проведённые в Афганистане, он успел поменять имя на Нурмомад и принять ислам.