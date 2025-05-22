50-летняя Яна Рудковская снялась на гамаке в купальнике Chanel

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская в откровенном наряде снялась на гамаке. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость позировала перед камерой в черном слитном купальнике Chanel, который подчеркивал ее фигуру. Помимо этого, звезда надела шляпу, солнцезащитные очки и распустила светлые волосы.

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Кроме того, она отказалась от косметики на лице. Известно, что продюсер проводит отпуск на Мальдивах.

Ранее в мае 50-летнюю Яну Рудковскую высмеяли в сети из-за обилия фотошопа на снимке в купальнике.