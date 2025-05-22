Как наносить парфюм, чтобы вызывать восторг у окружающих

Пара секретов, как нанести духи, чтобы аромат правильно раскрылся, был стойким и оставлял приятный шлейф.

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Каждая девушка любит духи: здорово, когда от тебя исходит приятный аромат, который остается в памяти у окружающих. Однако многие допускают ошибки, которые мешают правильно раскрыться запаху или сохранить его стойкость на весь день.

Главное правило – парфюм нужно наносить именно на тело. На одежде он может оставить пятна, которые не отстираются, а также неправильно раскрыться. Например, если нанести духи на вещь из кожи или меха, запах надолго въестся в материал и со временем может стать неприятным.

Не стоит наносить духи на волосы: спирт, содержащийся в их составе, может их испортить. Этим способом пользоваться можно, но только в особых случаях. Чтобы волосы пахли вкусно каждый день, лучше использовать специальную дымку.

Духи нужно наносить на определенные точки тела – там, где прощупывается пульс. Это поможет аромату лучше раскрыться. Отличные места – запястья или внутренняя сторона локтей. Также можно нанести немного на ключицы – так аромат будет ощущаться даже при движении. В теплое время года можно нанести духи под колени – так создастся эффектный шлейф.

Не стоит растирать духи перед нанесением – это разрушит молекулы аромата. Для повышения стойкости можно смазать точки на теле жирным кремом перед нанесением парфюма. Советами делится канал "ПолезНяшка".