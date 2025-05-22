Эмили Ратаковски прошлась по улице в бюстгальтере

Американская модель Эмили Ратаковски прошлась по улице в Каннах в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует Page Six.

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Папарацци сняли 33-летнюю манекенщицу в коричневых свободных брюках и рубашке на тон темнее с коротким рукавом. При этом последнюю звезда полностью расстегнула, демонстрируя красный бюстгальтер с белой окантовкой. В то же время знаменитость похвасталась стройной фигурой.

Образ украсили бандана на голове, солнцезащитные очки и маленькая сумка Gucci. В качестве обуви для прогулки Ратаковски выбрала босоножки на платформе той же марки.

В апреле Эмили Ратаковски снялась в экстремально коротком платье. Манекенщица поделилась фото, на котором она была запечатлена в кровати с белыми подушками.