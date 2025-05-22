Модель Playboy вышла на публику в ретро-стиле

Актриса и модель Playboy Памела Андерсон вышла на публику в мини-платье с укладкой в ретро-стиле. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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57-летнюю Памелу Андресон засняли папарацци в Нью-Йорке. Актриса была запечатлена в черном твидовом мини-платье, которое дополнила колготками, туфлями на каблуках, солнцезащитными очками, сумкой и золотыми браслетами. Модели Playboy уложили волосы в ретро-стиле. При этом знаменитость отказалась от макияжа.

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В конце января Памела Андерсон показала серию снимков из Парижа. На одном из них звезда позировала в белой рубашке и юбке. Образ дополнила сумка от бренда Jacquemus из новой коллекции. Ее стоимость на официальном сайте составляет почти 125 тысяч рублей.

В феврале Памела Андерсон посетила церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США, прошедшую в Голливуде. Актриса позировала перед фотографами в белом макси-платье Dior на одно плечо со шлейфом. Модель Playboy появилась на красной дорожке в изготовленных на заказ украшениях бренда Pandora: она надела массивные серьги с бриллиантами, цепочку с кулоном, браслет из белого золота и три кольца.