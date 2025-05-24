С какими запросами женщины обращаются к пластическим хирургам чаще всего

Пластическая хирургия за последние десятилетия прошла значительный путь развития, превратившись из области, связанной с эстетическими коррекциями, в высокотехнологичную и научно обоснованную отрасль медицины. Однако с какими запросами чаще всего обращаются к пластическим хирургам женщины, раскрыл эксперт.

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Современные методы пластической хирургии позволяют не только улучшить внешний вид, но и повысить качество жизни пациентов, восстановить функции организма и бороться с возрастными изменениями. Известный российский пластический хирург - врач высшей категории, к.м.н., член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов отметил в интервью ИА RuNews24.ru, что в настоящее время в арсенале пластического хирурга достаточно много различных методик, которые дают возможность вернуть молодость, красоту лица и тела.

«На обращение за помощью к пластическому хирургу влияет множество факторов. Это и возраст, и образ жизни, и личные предпочтения женщины. Так, например, в более молодом возрасте актуальны операции пластики груди. Это увеличение, уменьшение, коррекция формы груди, удаление жировых отложений, улучшение контуров тела, пластика живота. Очень часто выполняется ринопластика. Если брать более зрелый возраст, это ближе к 40 годам, когда уже начинают проявляться первые признаки старения организма, то здесь на первый план выходят такие операции, как блефаропластика», - отметил Андрей Леликов.

По словам пластического хирурга, к 45 годам у женщин становятся востребованными пластика лица, шеи, различные методики, которые позволяют вернуть молодость лица. Хотя в этом возрасте также становятся актуальны операции по телу.

«Также есть определённая сезонность проведения операций. Допустим, к лету чаще начинают делать операции на теле. Это увеличение груди, липоаспирации, удаление жира, чтобы к лету приобрести хорошую фигуру. Ближе к осени, когда наступает прохладное время года, чаще выполняются операции на лице, так как в основном операция на лице требует более длительного восстановления. Из-за этого визуально приходится скрывать наличие повязок на лице. Это возможно сделать в более прохладное время года, года допустимо ношение платков, шляп», - добавил собеседник издания.

Примечательно, что ринопластику - операцию по кореекции формы носа -делают круглый год. Также пластической хирург отметил, что сегодня популярность пластической хирургии резко увеличилась.