Звезда «Секса в большом городе» попала на обложку глянца

Звезда «Секса в большом городе» актриса Ким Кэтролл снялась в кожаном мини-платье с декольте. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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68-летняя Ким Кэтролл стала героиней нового выпуска журнала Numero Netherlands. На обложке актриса предстала в черном кожаном мини-платье с декольте и разрезом и золотой цепочкой с кулоном Cartier. Стилист уложил артистке волосы, а визажист сделал макияж с черными стрелками и розовой помадой. Знаменитость стояла перед камерой, облокотившись на стул.

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В марте Ким Кэтролл стала гостьей показа Balmain, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Актриса предстала перед камерами в черном облегающем мини-платье с леопардовым принтом и длинном пальто с золотыми пуговицами. Артистка завершила наряд лаковым клатчем с пряжкой, массивным кольцом, колготками и босоножками на каблуках. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

Позже Ким Кэтролл снялась в рекламе косметического бренда Charlotte Tilbury. Она позировала в откровенной комбинации и меховой накидке, лежа на кровати с велюровым изголовьем и меховой отделкой на пледе.