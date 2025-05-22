Валя Карнавал вышла в свет в микроюбке и чулках

Блогерша и певица Валя Карнавал появилась на публике в микроюбке и чулках после слухов о новом романе. Фото и видео опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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23-летняя Валя Карнавал пришла на премию телеканала RU.TV, которая прошла 21 мая в Live Arena. Блогерша позировала перед фотографами в белой расстегнутой рубашке, которую надела задом наперед. Певица дополнила образ черным галстуком, экстремально короткой юбкой, телесными чулками, прозрачными очками и браслетами. Знаменитости собрали волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и розовыми губами.

На днях Валя Карнавал выложила в Instagram фото, где показала кольцо с желтым бриллиантом. По информации Telegram-канала «Светские крошки Live», блогерша получила ювелирное украшение от совладельца сети ресторанов «Чистая Линия» и топ-менеджера компаний «О, Эскимо» и «О, хот-дог» Аргишти Эвояна. Журналисты также рассказали, что певица летала в Ереван, чтобы познакомиться с семьей бизнесмена.

В последний раз Валя Карнавал публично состояла в отношениях с блогером Сашей Стоуном. Девушка начала встречаться с ним в 2021 году на проекте «Звезды в Африке». В мае 2022-го Стоун сделал возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием. В июне 2023 года Карнавал заявила, что ее «сердце свободно».