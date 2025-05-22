«Что она с собой сделала?» Образ Юлии Савичевой раскритиковали

Пользователи сети обсудили образ российской певицы Юлии Савичевой на церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU TV. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) радиостанции «Русское радио».

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38-летняя исполнительница посетила церемонию в белой рубашке, куртке-косухе с шипами, гольфах и ботинках с высоким голенищем и массивной подошвой. Внешний вид дополнили кожаный галстук, макияж глаз в стиле smoky eyes и ирокез.

Поклонники разделились во мнениях о наряде артистки, оценив его следующими фразами: «За Глюкозой следом?», «Боже, что она с собой сделала?», «Кризис нагрянул?», «Оставайся сама собой. Ой, подожди, не надо так сразу», «Мама рока вернулась», «Не ожидала такого от нее».

В феврале Савичева вновь высказалась о пластических операциях.