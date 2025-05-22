Названа деталь, объединяющая 30-летних

Блогерша назвала деталь во внешности, которая объединяет представителей поколения Y. Материал приводит New York Post (NYP).

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Инфлюэнсер Келли Роуленд опубликовала видео, в котором заявила, что у всех 30-летних есть одна и та же особенность тела. По словам автора видео, у миллениалов есть родинка на левом предплечье. Публикация блогерши стала вирусной, набрав миллионы просмотров, и спровоцировала бурные обсуждения на платформе.

Пользователи сети вслед за Роуленд принялись проверять свои руки на предмет «родинки миллениала». «У меня есть такая же. Еще я проверила мужа — угадайте, что я нашла?», «Я в шоке», «У меня тоже есть эта родинка», — писали зрители в многочисленных комментариях под роликом.

В апреле была раскрыта причина массового отказа 30-летних женщин от ухода за собой.