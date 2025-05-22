Где скрываются рубцы после различных пластических операций

Сегодня косметология достигла такого уровня, что каждый может изменить свою внешность ровно так, как мечтает, сохраняя при этом естественную красоту и здоровье. Однако достижение выраженного результата нередко требует хирургического вмешательства, которое сопровождается определёнными рисками, включая образование постоперационных рубцов. У многих пациентов именно страх перед возможными следами операции становится главным сдерживающим фактором на пути к изменению внешности. Насколько обоснованы такие опасения, и где скрываются рубцы после пластики? Об этом сайту «Страсти» рассказала пластический хирург, кандидат медицинских наук Любовь Гауэр.

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«В последнее время сфера эстетической медицины ориентируется на естественное преображение. Стремление выглядеть безупречно не означает потерю собственной индивидуальности - напротив, акцент в данном случае делается на сохранении природных особенностей каждого человека. Более того, современная практика предусматривает объединение нескольких омолаживающих операций в единый наркоз. Благодаря этому значительно ускоряется процесс подготовки (одна сдача необходимых анализов), да и в целом весь цикл восстановления становится более комфортным и эффективным», —

Где прячутся следы пластики

Главная задача современных операций - улучшать внешность так, чтобы никто даже не заметил следов вмешательства. Не все операции можно провести совсем бесследно, но самые распространённые и востребованные созданы именно для того, чтобы рубцы были почти незаметны окружающим.

Лицо: верхняя зона

Наиболее популярными методами коррекции этой области являются височный лифтинг и эндоскопическая подтяжка лба. Эти техники позволяют эффективно скорректировать положение низко расположенных бровей и сделать взгляд открытым (если отсутствует значительный избыток кожи верхних век).

Разрезы производятся исключительно внутри зоны роста волос, поэтому после заживления рубцы совершенно незаметны окружающим. Использование миниатюрных инструментов и современного оборудования обеспечивает быстрое восстановление тканей после пластики.

Средняя зона

Что касается области вокруг глаз, то основным методом коррекции здесь выступает блефаропластика (пластика век). Операция направлена на удаление излишков кожи и жировых скоплений с верхних век. Хирургический шов располагается непосредственно по линии естественной складки века, поэтому рубец изначально практически незаметен и постепенно исчезает, становясь абсолютно неприметным уже через год.

Если проблемы наблюдаются на нижних веках, возможны два подхода к решению вопроса. Если беспокоят жировые образования под глазами («грыжи»), применяется трансконъюнктивальная блефаропластика: доступ осуществляется через слизистую оболочку нижнего века (конъюнктиву), что позволяет избежать образования швов.

Однако, если кроме избытка жировой ткани наблюдается растяжение кожи, потребуется выполнение классической нижней блефаропластики. В таком случае небольшой разрез выполняется прямо под нижними ресницами, что также гарантирует полную незаметность следов впоследствии.

Если наблюдается опущение мягких тканей лица, появление глубоких носогубных складок, то выполняется операция под названием чек-лифтинг, иначе говоря, подтяжка средней зоны лица. Как правило, разрез производится так же, как при выполнении нижней блефаропластики - непосредственно под краем нижних ресниц. По этой причине обе операции часто совмещают друг с другом, что обеспечивает комплексный эффект омоложения и значительное сокращение срока восстановления.

Нижняя зона лица

С течением времени и под влиянием наследственных факторов мягкие ткани лица начинают «плыть», что вызывает снижение четкости контура и появление характерных провисаний кожи в виде брылей. Эффективен в данном случае SMAS-лифтинг, он позволяет восстановить контур лица за счёт подтяжки глубокорасположенных мышц и фасций.

Разрезы при этом делают так, чтобы их было практически не видно: основная линия разреза проходит возле мочки уха, а дополнительные располагаются за ушной раковиной. Каждый случай индивидуален, поэтому врач выбирает методику, исходя из показаний пациента.

«Допустим, второй подбородок можно устранить с помощью липосакции - операции, которую выполняют через небольшой прокол прямо под подбородком. Но если основная проблема связана с провисанием кожи и появлением глубоких морщин в области шейно-подбородочного угла, лучше всего подойдет пластическая операция платизмопластика. Она поможет подтянуть мышцы шеи, рубец останется скрыт под подбородком, где он будет практически невидим».

Тело

Наиболее популярным вариантом при увеличении груди является установка импланта через разрез по границе ареолы (тёмной области вокруг соска). Подобный подход позволяет замаскировать рубец, сделав его практически незаметным. Однако крупные импланты могут потребовать другого метода установки.

Операция, предназначенная для удаления жира и кожи на передней брюшной стенке, носит название абдоминопластика. После ее проведения образуется горизонтальный рубец, он располагается в зоне бикини, что позволяет легко скрыть его нижним бельём.

Одна из самых популярных техник моделирования фигуры - это удаление локальных жировых отложений с помощью специальной операции, называемой липосакцией. Осуществляется она через микроскопические проколы, которые быстро заживают и вскоре становятся практически невидимы.