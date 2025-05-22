Чем российские звезды удивили публику на премии ru.tv

В Москве завершилась очередная церемония вручения музыкальной премии RU.TV. На этот раз дресс-кодом вечера стал офисный стиль — так организаторы мероприятия выразили благодарность сотрудникам, которые работают за кадром на телевидении и не получают должного признания. Хотя тема вечера предполагала сдержанность, главным российским звездам все же удалось эпатировать публику: Юлия Савичева удивила ирокезом, Ольга Серябкина — прозрачным платьем, а Анна Плетнева украсила тело бумажными стикерами. Самые обсуждаемые наряды знаменитостей — в галерее «Ленты.ру».

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Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева.

Певица и телеведущая Алсу.

Певица Юлия Савичева.

Блогерша и певица Валя Карнавал.

Поп-исполнитель Дима Билан.

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина.

Блогерша Оксана Самойлова с мужем, рэпером Джиганом.

Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева.

Российская фигуристка Александра Трусова с мужем, фигуристом Макаром Игнатовым.