Чем российские звезды удивили публику на премии ru.tv

Савичева с ирокезом и Серябкина в «голом» платье. В Москве завершилась премия RU.TV. Чем российские звезды удивили публику?
В Москве завершилась очередная церемония вручения музыкальной премии RU.TV. На этот раз дресс-кодом вечера стал офисный стиль — так организаторы мероприятия выразили благодарность сотрудникам, которые работают за кадром на телевидении и не получают должного признания. Хотя тема вечера предполагала сдержанность, главным российским звездам все же удалось эпатировать публику: Юлия Савичева удивила ирокезом, Ольга Серябкина — прозрачным платьем, а Анна Плетнева украсила тело бумажными стикерами. Самые обсуждаемые наряды знаменитостей — в галерее «Ленты.ру».
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева.
Певица и телеведущая Алсу.
Певица Юлия Савичева.
Блогерша и певица Валя Карнавал.
Поп-исполнитель Дима Билан.
Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина.
Блогерша Оксана Самойлова с мужем, рэпером Джиганом.
Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева.
Российская фигуристка Александра Трусова с мужем, фигуристом Макаром Игнатовым.