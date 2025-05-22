В Краснодаре открылась Международная выставка индустрии моды

В краевой столице открылась Международная выставка индустрии моды МодаФест. Лучшие дизайнеры Кубани, а также гости из других регионов страны демонстрируют на стендах собственные бренды одежды и аксессуаров и устраивают их показы на подиуме. Корреспонденты "РГ" оценили новые коллекции и выяснили, чем краснодарская мода отличается от московской и питерской.

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В зрительном зале на 300 мест свободных кресел нет, люди толпятся в проходах, с интересом смотрят показ коллекции одного из популярных кубанских брендов. Мысль дизайнера воплощена в одежду изо льна. Свежие краски на матовом фоне - легкие пиджаки и брюки на моделях ритмично перемещаются по подиуму. Выставка моды не может ограничиться статичными стендами с развешенной на них продукцией, хотя и их тут множество, МодаФест - это прежде всего показы, поэтому подиум оказался в самом центре внимания краснодарских модников и модниц. Демонстрации идут все три дня работы выставки.

В показе задействовано международное модельное агентство из Краснодара, чьи модели работают у топовых зарубежных брендов, так что одежду отечественных дизайнеров на МодаФест представляли лучшие из лучших.

«В каждом бренде есть своя душа, за каждым из них стоит история. МодаФест - это книга, в которую мы эти истории записываем. В этом году у нас много новых участников, это не только новые компании, но и сообщества стилистов России. Мода-Фест - это неделя моды Юга России», — рассказала руководитель фестиваля Татьяна Орган.

По ее словам, уровень дизайнеров, который представляют свои коллекции на фестивале, достаточно высок для того, чтобы демонстрировать их на подиуме.

Дизайнер одежды и историк моды Олег Левицкий рассказал корреспонденту "РГ", что старается обновлять свои коллекции раз в три месяца - современная мода очень динамична. На вопрос, кто составляет основную конкуренцию кубанским дизайнерам, отмечает, что на конкурентов не ориентируется, но относится к ним как к коллегам.

«Больше всего их в Москве и Санкт-Петербурге. Там есть бренды, схожие с нами по айдентике (набор выдержанных в едином стиле и концепции визуальных и прочих элементов, которые формируют образ и восприятие бренда. - Прим. ред.). Но у каждого бренда есть своя ДНК», — рассказал Олег Левицкий.

Но не только у бренда, даже у регионов есть своя ДНК моды.

«Наш край богат историей и культурой. Он теплый, это Юг. А Юг, если ориентироваться на него при создании коллекции, - это яркие красочные цвета, тонкие газовые ткани, шелка. Мы можем себе позволить многослойность в образах. Когда приезжаешь на региональные выставки в другие города России, наши корнеры (место, где презентуют товар одной марки) отличаются яркостью и красочностью, например, от экспозиций Питера и Москвы. Мы можем себе позволить быть ярче, чем все», — рассказал дизайнер.

За пределами подиума другая, но тоже "модная" жизнь. Посетители в одном месте могут пощупать руками одежду большого количества местных брендов. Да что пощупать, примерить здесь же. Площадка МодаФест оборудована несколькими примерочными.

«Посетители выставки могут открыть для себя новую марку одежды. Есть предложения и для профессионалов индустрии моды - владельцы магазинов и представители маркетплейсов найдут здесь новых поставщиков. Также на форуме представлены владельцы швейных производств, у которых кубанские дизайнеры могут размещать свои заказы по производству одежды собственных брендов», — отметила Татьяна Орган.

Всего в выставке приняли участие 130 компаний, большая часть из которых, около 90 процентов, имеют кубанскую прописку. На площадке форума работает стенд Краснодарского края, организованный региональным министерством промышленной политики. На нем представлены 18 местных компаний.

В рамках форума также состоялась пленарная дискуссия "Надень свое - сними чужое: как южный легпром становится модным?", на котором представители отрасли рассказали о факторах, которые сдерживают их развитие, и о возможных путях решения проблем.