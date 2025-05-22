Кайли Дженнер снялась в белье для собственного бренда

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер продемонстрировала фигуру в белье и чулках. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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27-летняя Кайли Дженнер снялась в рекламе румян собственного косметического бренда. Модель предстала перед камерой в белом топе в горошек с бантом, трусах с завышенной талией, чулках и сабо на каблуках. Звезде реалити-шоу уложили волосы в локоны и сделали макияж в розовых тонах.

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Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. 12 мая влюбленные были замечены на баскетбольной игре «Нью-Йорк Никс» против «Бостон Селтикс» в Нью-Йорке. К паре также присоединилась сестра модели Кендалл Дженнер. Кайли Дженнер появилась на мероприятии в черном топе, кожаных брюках, босоножках на каблуках и серьгах-кольцах. Актер надел темно-серую футболку поверх черного лонгслива, шорты, ботинки, высокие носки и цепь.

До этого издание The Sun сообщило, что Тимоти Шаламе решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Инсайдер из окружения звезд заявил, что актер несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Он искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера. По словам источника, артист выбрал кольцо, украшенное 150 бриллиантами.