Николь Кидман объяснила свою тягу к парикам

Австралийская актриса Николь Кидман оправдалась за тягу к парикам. Соответствующее интервью появилось в программе Sunrise на YouTube.

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57-летняя знаменитость объяснила, что постоянная смена причесок связана с перевоплощением в кино. Так, Кидман напомнила о смене имиджа для второго сезона сериала «Девять совсем незнакомых людей», где ее героиня Маша Дмитриченко носит платиновый боб с челкой. По словам актрисы, тогда она использовала парик.

«Это было очень важно, потому что Маша должна была перевоплотиться. Ей всегда нужно перевоплощаться. И, как вы знаете, я тоже люблю менять прически», — пояснила звезда «Плохой девочки».

Ранее британский парикмахер-стилист Адем Ойгур объяснил тягу Николь Кидман к парикам. Тогда специалист отметил, что актриса пытается выглядеть визуально моложе с помощью накладных прядей.