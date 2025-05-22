«Ангел» Victoria's Secret вышла в свет в образе модного бренда

«Ангел» Victoria's Secret и модель Барбара Палвин появилась на публике в топе-платке и коротких шортах. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Барбара Палвин стала гостьей светского ужина бренда Miu Miu, который прошел 20 мая в рамках Каннского кинофестиваля. Модель предстала перед фотографами в белом топе-платке, дополнив его серой курткой с коричневым воротником, короткими шортами с кожаным ремнем, темными лоферами и замшевой сумкой-мешком. Манекенщица собрала волосы в высокий хвост с прядями у лица и сделала макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

© Газета.Ru

В апреле Барбара Палвин и ее супруг Дилан Спроус посетили церемонию вручения премии Fashion Trust US Awards 2025 в Западном Голливуде. Модель выбрала для мероприятия черное макси-платье с полупрозрачной юбкой, остроносые туфли, кожаный клатч и золотой браслет. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками и темной помадой. Дилан Спроус позировал на дорожке в белой рубашке, черном брючном костюме и туфлях.