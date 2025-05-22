Как гармонично вписать вязаную сумку в свой образ

Вязаная сумка — аксессуар, который добавляет индивидуальности каждому образу. Носить ее можно в любое время года. Главное преимущество в том, что сумка может иметь разную структуру, оттенки и узор, таким образом она становится идеальным дополнением к разным лукам. Как же правильно подобрать образ, учитывая все нюансы, чтобы вязаная сумка стала его ярким акцентом или лаконичным продолжением? Дизайнер Зинаида Серова поделилась советами, которые помогут создать стильный и удобный образ.

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Выбирайте правильный размер сумки

Маленькая вязаная сумочка — прекрасный вариант для прогулок по городу, встреч с друзьями или посещения театра. Смело берите ее в компаньоны, чтобы добавить легкости в свой летний образ.

Объемная модель больше подойдет для путешествий, шоппинга, пляжного отдыха. Она вместительна и практична, и ее лучше сочетать с простыми вещами без лишних деталей, чтобы не перегружать образ.

«На форму тоже стоит обратить внимание: классическая прямоугольная или круглая модель легко впишется в любой стиль. Более необычные формы, например, овальная, асимметричная, с бахромой добавят оригинальности и подчеркнут индивидуальность», — рассказывает дизайнер.

Подбирайте цветовое сочетание

Цвет играет важную роль в создании гармоничного образа. Вязаная сумка — чаще всего акцентный элемент, поэтому важно учитывать остальные детали наряда.

Нейтральные оттенки — бежевые, серые, белые, коричневые отлично сочетаются с джинсами, свитерами и пальто пастельных тонов.

Яркие цвета — красный, оранжевый, изумрудный или фуксия добавят красок и динамики. Лучше миксовать их с вещами более спокойных оттенков.

«Если предпочитаете монохромность и ваш гардероб выполнен в одном цвете или оттенках одного цвета, например, в пастельных тонах, вязаная сумка станет интересным акцентом», — добавляет наш эксперт.

Определите стиль и настроение

Главное понять, какой образ вы хотите создать. Вязаная сумка отлично подходит для casual-стиля, романтических луков, этно-образов или даже для городского шика с нотками уюта.

«Если вам больше нравится минимализм, то выбирайте модели с лаконичным дизайном и нейтральными оттенками — бежевым, серым, кремовым или черным. Для более выразительных образов подойдут модели с яркими узорами, насыщенными цветами или необычной формой», — комментирует эксперт.

Выбирайте подходящий стиль одежды

Вязаная сумка отлично сочетается с такими стилями как:

Кэжуал — джинсы, свитеры или кардиганы из мягкой пряжи, уютные ботинки или кроссовки.

Романтический — легкие платья из тонких тканей, юбки-миди и блузки с рюшами или кружевами.

Этно-стиль — вещи с этническими узорами или вышивкой подчеркнут рустикальную эстетику вязаной сумки.

Городской шик — классические пальто или тренчи нейтральных тонов в сочетании с аккуратными ботильонами.

«Советую избегать слишком строгих деловых костюмов — вязаная сумка скорее подчеркнет расслабленность и уют вашего образа», — добавляет дизайнер.

Поиграйте с текстурами и материалами

Чтобы создать гармоничный лук, комбинируйте разные фактуры правильно:

Сочетание мягкой вязки с гладкими тканями, шерстью или хлопком создает интересный контраст.

Отдельное внимание стоит уделить обуви — кожаные ботинки или сапоги добавят структуру образу.

Что же касается аксессуаров, то шарфы из шерсти или трикотажа дополнят тему уюта.

Аксессуары и детали

Шарфы из той же пряжи создадут эффект единого ансамбля. Безусловно, ювелирные украшения лучше выбирать минималистичные. Крупные рискуют перегрузить образ. А вот очки в стиле ретро или модные солнцезащитные модели только подчеркнут ваш стиль.