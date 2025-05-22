Алина Загитова ответила на критику откровенных образов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на критику по поводу ее откровенных образов. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «БеС Комментариев».

© РИА Новости

Коллега Загитовой напомнила ей про комментарии пользователей сети, которые в последнее время сравнивают ее с блогершей Валей Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) из-за вызывающих, по их мнению, нарядов.

«Давайте начнем с того, что для людей сексуальная одежда? Руки открытые? Каждый мой образ в цензуре. Там нет никакой пошлости и какой-то слишком сильной откровенности», — заявила спортсменка.

По словам Загитовой, она тщательно следит за тем, как одевается, и в то же время экспериментирует.

«Я не считаю, что нужно быть заложником одного образа. Сейчас период "роковой Алины", поэтому я могу и волосы покрасить, и клипсу надеть», — объяснила фигуристка.

В марте сообщалось, что Алина Загитова показала фото в корсете и кружевных колготках.