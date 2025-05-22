Николь Кидман стала рыжей

Актриса Николь Кидман стала лицом нового выпуска журнала Allure. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

© globallookpress

57-летняя Николь Кидман позировала в черном топе-бандо и брюках. Образ дополнил рыжий парик. Актрисе также сделали вечерний макияж. Перед камерой она также позировала в малиновом мини-платье, платье-комбинации из кружева и легинсах с топом.

© Газета.Ru

18 мая Николь Кидман посетила ужин «Kering Women in Motion», который состоялся в Каннах. Актриса позировала перед фотографами в красном облегающем макси-платье из прозрачного кружева и туфлях на каблуках. Артистка завершила наряд золотыми наручными часами и кольцом. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами.

5 мая Николь Кидман продемонстрировала экстремально короткую стрижку на балу Met Gala, который прошел в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Стилист Адир Абергель также добавил актрисе больше темных прядей. На красной дорожке артистка появилась в черном платье-бюстье Balenciaga в винтажном стиле, украшенном бантами, колготках в сетку, туфлях на каблуках и массивных блестящих серьгах.