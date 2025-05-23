Опрос показал, как много мужчин в России ухаживают за собой

Большинство опрошенных мужчин (77%) используют дополнительные средства для ухода за собой, а самыми популярными продуктами являются парфюм, средства для укладки и тоники для лица. Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Из них 60% ходят в парикмахерскую или барбершоп, 32% — в бани или спа, а 18% занимаются в фитнес-клубе. Еще 12% опрошенных мужчин делают маникюр и педикюр, 10% ходят на массаж, 9% делают депиляцию, 4% посещают косметолога, а 3% пользуются услугами пластических хирургов.

При этом почти каждый четвертый мужчина (23%) никак не ухаживает за собой. Большинство опрошенных отказываются от дополнительного ухода, потому что считают, что они и так красивы (43%), или не хотят тратить деньги (32%). Еще 17% мужчин говорят, что у них нет на это времени, а 4% стесняются ходить на косметические процедуры. Остальные участники опроса отметили, что им просто лень и что, по их мнению, следить за внешностью — это не мужское дело.

Треть участников опроса (36%) покупают товары для ухода за собой в супермаркетах, 26% — на маркетплейсах, 10% — в интернет-магазинах. Еще 8% используют то, что им дарят, а 6% закупаются в профессиональных салонах по рекомендации специалистов. Не используют специального домашнего ухода 12%. Остальные опрошенные покупают косметику в небольших специализированных онлайн-магазинах.

По данным ретейлера «Золотое Яблоко», в первом квартале 2025 года спрос на товары для мужчин заметно вырос. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года совокупная выручка увеличилась на 43%, продажи мужских косметических средств выросли почти на 10% в штуках и на 28% — в денежном выражении. Особенно заметно — в семь раз — повысился спрос на продукты с легкими текстурами, такие как тоники, лосьоны и тонеры, а также на очищающие средства. Сохраняется стабильный интерес к средствам после бритья — выручка в этой категории выросла в пять раз. Кроме того, на 16% увеличилась доля уникальных товарных позиций, которые покупают мужчины.

«Также мы видим растущий интерес мужчин к средствам ухода для волос. В первом квартале 2025 года в семь раз увеличился спрос на мужские помады для укладки, которые удобно фиксируют волосы и подчеркивают их текстуру. Кроме того, в шесть раз выросли продажи шампуней и кондиционеров для мужчин», — отмечают аналитики «Золотого Яблока».

Но безусловным лидером продаж остается мужская парфюмерия. В первом квартале 2025 года выручка в этом сегменте увеличилась почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чаще всего мужчины выбирали флаконы среднего объема, а наиболее востребованным товаром стала туалетная вода, которая за счет меньшей концентрации душистых веществ лучше подходит для повседневного использования.

«Рост расходов на уход за собой — устойчивый тренд на российском рынке. По данным платежного сервиса ЮKassa, с 1 по 11 мая 2025 года оборот парикмахерских и салонов красоты вырос на 40% относительно того же периода прошлого года. Платежей за такие услуги стало на 20% больше, а средний чек увеличился на 17%, до 1 910 рублей. Оборот в категории массажных услуг вырос вдвое, число оплат — на 58%, а средний чек — на 26%, до 7 286 рублей», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

27% мужчин тратят на уход за собой до тысячи рублей в месяц, 25% — одну-две тысячи рублей. Еще 14% опрошенных выделяют на это от двух до четырех тысяч рублей в месяц, 12% тратят от четырех до пяти тысяч, 9% — свыше 10 тысяч. У 5% респондентов уходит пять-семь тысяч рублей, 5% тратят от девяти до 10 тысяч рублей, остальные 3% — от семи до девяти тысяч рублей в месяц.

Большинство опрошенных мужчин ухаживают за собой, чтобы лучше выглядеть (36%) или дольше оставаться молодыми и здоровыми (27%). Всего 11% занимаются своей внешностью, чтобы нравиться второй половинке. Еще 5% говорят, что их мотивирует пример окружающих людей, а на 4% влияют реклама, маркетинг и соцсети. Остальные опрошенные отмечают, что ухаживают за собой из соображений здравого смысла.

Почти каждый третий респондент (30%) хотел бы попробовать массаж. Еще 21% думает сходить на профессиональный уход за волосами, а 17% хотят заняться фитнесом. Кроме того, опрошенные мужчины хотели бы попробовать спа-уход (12%) и эстетическую косметологию (10%), сделать маникюр или педикюр (6%), сходить к пластическому хирургу (тоже 6%). Меньше всего респондентов хотят попробовать сделать депиляцию (4%).