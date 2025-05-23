Сколько россиян готовы носить одежду из коллекций нового «русского стиля»

Исследовательский центр ПОЗИЦИЯ и российский бренд одежды Соворотка опросили 1342 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет из 16 городов-миллионников России с целью выяснить их отношение к новому стилю в одежде. Результаты есть в распоряжении издания «Вести Подмосковья».

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Так, 17% респондентов считают, что российские дизайнеры следуют мировым трендам, а 14% отмечают – в дизайне присутствует достаточно национальных и культурных особенностей стиля. Россияне отмечают, что устали от глобализации – половина опрошенных уверены, что в обществе все большую силу набирает спрос на товары «Сделано в России». Еще четверть отметили, что им не хватает уютных свободных вещей с элементами и отсылками к народному крою.

Опрос показал, что 38% полагают – новый «русский стиль» может обойтись без обязательной привязки к предметам «старины». Например, могут быть актуализированы косоворотки (39%), рубахи (25%) и сарафаны (18%). Основной для русского стиля должна стать натуральность и природность (43%), а также удобство (34%), простота (24%) и обязательно доступность (25,5%).

Треть (37%) россиян готовы добавить одежду из коллекций нового «русского стиля», если вещи будут актуализированы, а 28% купят такую одежду, если она появится в масс-маркете. С помощью такой одежды 51% хотели бы подчеркнуть свою индивидуальность, еще 21% хотят выделяться из толпы, 20% считают это модным, а 8% считают, что такие элементы будут хорошо сочетаться с их одеждой.