Белла Хадид опубликовала фото в трусах

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид опубликовала откровенное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

28-летняя манекенщица на размещенном кадре сидит на стуле. На ней оголяющая живот белая футболка и трусы в красный горох. Также она позировала перед камерой в солнцезащитных очках и балетках.

© Соцсети

Кроме того, знаменитость поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в джинсовой мини-юбке и шелковом халате. При этом на последнем фото можно заметить, что звезда не стала надевать под изделие бюстгальтер.

© Соцсети

© Соцсети

Ранее Хадид пожаловалась на последствия тяжелой болезни Лайма. Тогда модель призналась, что многие рутинные задачи, с которыми большинство людей справляются без труда, для нее часто становятся испытанием.