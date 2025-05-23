Как убрать в жару жирность со лба и подбородка

Жирная кожа — сущее наказание для любой женщины. Мало того, что блестит и выглядит неопрятно, так еще и провоцирует постоянные высыпания. Особенно ситуация усугубляется летом, когда погода располагает к повышенному выделению пота и кожного сала.

Врач дерматовенеролог-косметолог Ксения Абрамова в беседе с WomanHit поделилась способами быстро и эффективно избавиться от повышенной жирности кожи. Правда, для этого придется приучить себя к ежедневным уходовым «ритуалам».

Очищаем

Первый и самый важный шаг для несчастливых обладательниц жирной кожи. Эксперт советует обязательно очищать лицо утром и вечером перед сном. И речь не только о стандартном умывании, но и об использовании специальных препаратов.

«Это средства с достаточно легкими текстурами, в том числе и аптечные формы, которые стабилизируют работу сальных желез. Это, как правило, средства, которые в своем составе содержат гиалуронат цинка и серу», — поясняет медик.

Орошаем и матируем

Также очень хорошо справляются в течение дня матирующие салфетки и периодическое орошение лица термальной водой, продолжает косметолог.

«Когда кожа влажная, она не так сильно защищается от жары и не так сильно выделяет кожное сало. То есть, приводит работу сальных желез в норму: не в гиперактивную функцию, а работают они более сдержанно», — говорит специалист.

Эти два этапа обязательны для тех, кто хочет, чтобы кожа выглядела ухоженной и чистой даже в 30-градусную жару. Никакая декоративная косметика не спасет при излишнем выделении сала. Макияж будет смотреться неряшливо и неуместно. Поэтому прежде занимаемся здоровьем кожи, а уж потом ее украшательством. Лучше элегантно блистать, чем блестеть.