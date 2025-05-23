Нижнее белье бренда Ким Кардашьян с имитацией пирсинга обругали в Сети

Американская телезвезда Ким Кардашьян представила нижнее белье с имитацией пирсинга сосков и подверглась критике в сети. На возмущение покупателей обратили внимание в Daily Mail.

© Соцсети

В ассортименте марки появился бюстгальтер с деталью на лифе, которая имитирует пирсинг сосков. Нижнее белье, которое доступно в трех цветах, стоит 74 доллара (около 6 тысяч рублей). Отмечается, что предмет гардероба раскупили в первый же день открытия продаж.

© Соцсети

© Соцсети

Однако вскоре покупатели обругали бюстгальтер в соцсетях, указав на недостатки в дизайне.

«В жизни он выглядит ужасно. Ты буквально видишь, что это белье со странной выпуклостью на соске», «Если у вас нет смелости сделать пирсинг — не покупайте такие вещи», «Странная идея и ужасное воплощение», — высказывались комментаторы.

Ранее Ким Кардашьян показала пирсинг сосков на фото в прозрачном топе. Таким образом предпринимательница прорекламировала упомянутую модель бюстгальтера Skims. Тогда знаменитость прогулялась в нижнем белье по Лос-Анджелесу.