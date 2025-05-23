Александр Рогов назвал самый необычный тренд лета

В весенне-летнем сезоне дизайнеры предлагают нам надевать купальники не только на пляж и в бассейн, но и в офис на прогулку по городу. Этот отпускной атрибут в сочетании с повседневной одеждой был замечен на модных показах ведущих брендов: Miu Miu, Christian Dior, Ferragamo и других.

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Стилист Александр Рогов уверен, что горячий тренд абсолютно точно имеет право перекочевать с мировых подиумов в обычную жизнь. Слитный купальник он советует использовать в качестве боди, а лиф от раздельного носить как топ под жакет, полупрозрачную блузу или поверх облегающей футболки или лонга.