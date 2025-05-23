Американская певица Бейонсе повторила культовый образ 22-летней давности. Об этом пишет Page Six.

Журналисты обратили внимание на выступление артистки в Чикаго, которое состоялось 18 мая. Бейонсе вышла на сцену в серебристой майке, джинсовых шортах с сияющими стразами и сапогах с высоким голенищем бренда Loewe, выполненных из денима.

© Lenta.ru

По мнению редакторов, наряд знаменитости на концерте был очень похож на образ из ее клипа на песню Crazy In Love, который вышел на телеэкраны в 2003 году. Тогда она снялась в майке Prada, синих ультракоротких шортах J Brand и ярко-красных туфлях Stuart Weitzman.

Ранее сообщалось, что Бейонсе вышла на публику с редким бриллиантом за 7,6 миллиона рублей.