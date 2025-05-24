Рита Дакота попытается исправить неудачную пластику век

35-летняя Рита Дакота приехала на консультацию пластического хирурга, чтобы тот вынес вердикт по поводу ее предыдущей неудачной операции в области глаз. Однако профессор не смог обрадовать звездную пациентку.

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На своей странице в соцсети певица поделилась результатами осмотра и в очередной раз заявила, что жалеет о вмешательстве на веках. Мало того, что визуально глаза стали меньше, так еще и на лице появились неровности в виде впадин и выпуклостей. А когда Дакота улыбается, под нижним веками образуются десятки морщин, которых раньше не было.

Хирург осмотрел артистку и сразу пояснил, что исправить ошибку коллеги ему будет непросто.

«Я такая злая, просто ужас. Потеряла 10 месяцев, кучу денег, нервов, пролила литры слез. И испортила лицо. Теперь еще такую же кучу денег, времени и нервов надо, чтобы все это исправить, и то не до конца», — делится Рита переживаниями.

Она в очередной раз предостерегла подписчиц от подобной ошибки. Но теперь пути назад у Дакоты нет. Она решила идти до конца. К тому же профессор согласился взять ее на операцию. Шанс вернуть прежнюю форму глаз и убрать дефекты все же появился, пусть стопроцентного результата никто и не гарантирует.

Ранее исполнительница рассказывала, почему поменяла форму носа. По ее словам, ринопластика в ее случае была неизбежна из-за серьезного искривления перегородки. В процессе исправления звезде немного изменили кончик и крылья носа, сделав его более аккуратным, чем прежний.