Павел Дуров купил для возлюбленной Вавиловой роль в фильме за 31 млн рублей

Российский предприниматель Павел Дуров выкупил на аукционе роль в голливудском фильме для своей возлюбленной Юлии Вавиловой. Соответствующие кадры девушка опублиовала в своем личном блоге.

Все произошло на благотворительном гала-вечере amfAR, который состоялся в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Дуров и Вавилова посетили мероприятие вместе, они официально вышли в свет как пара.

После 24-летняя возлюбленная Дурова поделилась кадрами с финала торгов за лот. На видео видно, как предприниматель и Вавилова сидят за столом, после чего ведущий аукциона бьет по нему молотком в подтверждение, что торг состоялся.

— Лучшая ночь в моей жизни, — отметила она.

Бизнесмен выкупил для своей возлюбленной роль за 400 тысяч долларов. Режиссером картины, в который снимется Вавилова выступит Спайк Ли. Он лично поздравил начинающую актрису с будущим дебютом.

24 августа прошлого года предпринимателя вместе с Вавиловой задержали в аэропорту Парижа. Девушку и телохранителя предпринимателя допросили, после чего отпустили, но забрали их телефоны на экспертизу. Что известно о спутнице создателя Telegram — в материале «Вечерней Москвы».