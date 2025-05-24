Что такое бохо и почему этот стиль снова популярен

Немного этники, немного ковбойских мотивов, эстетики хиппи и французского шика. Разберемся, из чего состоит сложный и многогранный стиль бохо, почему он так популярен в наступившем сезоне и как адаптировать его под свой вкус и гардероб.

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В опубликованном недавно фэшен-отчете платформы Lyst за первый квартал 2025 года в десятке самых «горячих» брендов впервые оказался Chloe. Среди причин успеха французской марки аналитики называют возвращение на пост креативного директора Чемены Камали. Она начинала свой творческий путь как раз с работы в Chloe, затем работала там с 2013-го по 2016 год. Так что сейчас это уже третье «пришествие» дизайнера.

Но это все информация скорее для инсайдеров моды, для тех, кто внимательно следит за всеми модными перестановками. А потребителю тут интересно то, что Chloe, по сути, синоним стиля бохо, фирменного знака бренда. И в появлении Chloe среди самых популярных производителей одежды можно видеть подтверждение того, что бохо действительно в тренде.

Эмоциональный запрос

Но что такое — этот запрос на бохо? Это, если в двух словах, запрос на непринужденную женственность.

«Сейчас в моде вновь появился спрос на мягкость, стремление к вещам, которые кажутся живыми, эмоциональными и фактурными. Chloe в интерпретации Камали — это изящество, основанное на бохо-традициях бренда — силуэтах из струящейся ткани, недоговоренности в красоте, ремесленных штрихах. Вместо того чтобы изобретать велосипед, Камали усовершенствовала его, сделав то, что у Chloe всегда получалось лучше всего: непринужденную женственность с душой. Именно это возвращение к ясности привлекает покупателей. Дело не только в одежде, но и в том, что она означает. По мере того как маятник отходит от использования логотипов и переходит к эмоциональной, продуманной одежде, Chloe предлагает нечто редкое: роскошь, в которой чувствуется человек», — говорится в докладе Lyst.

Образы из коллекций Charuel («Летняя сиеста») и Callista («Навстречу солнцу»)

Рост спроса на бохо отмечают и российские ретейлеры. «Так, если весной 2024 года мы фиксировали 31 тысячу запросов «бохо», то в 2025 году за тот же период речь идет уже о 56 тысячах запросов», — отмечает старший дизайнер собственной торговой марки женского ассортимента Lamoda Мира Жуматаева.

Стиль бохо сформировался в 70-е годы прошлого века, поэтому популярность его сегодня можно воспринимать и как моду на эпоху 70-х в целом.

«Мы долгое время были увлечены нулевыми, девяностыми. Время от времени к 70-м обращались, например, в Gucci, но в целом они не были главным трендом. Сейчас нам всем хочется чего-то нового или скорее хорошо забытого старого. К тому же набирают популярность эзотерика, свобода передвижения, зимовки в Индии и Индонезии, музыкальные фестивали — все это коды бохо», — говорит основатель бренда Masterpeace Евгения Линович, для которой бохо — это и во многом личная дизайнерская история. «Для меня бохо — это отражение моего образа жизни. Это свобода, творчество, спонтанность, музыка, тяга к объединению с единомышленниками и к путешествиям. Это атмосфера Ибицы, Миконоса, Тулума, Алтая — мест силы. Я всегда жила в этом стиле, собирая уникальные вещи по всему миру, часто винтажные. Но три года назад я решила создать собственное прочтение бохо: более московское, романтичное, с кружевами. Оказалось, это непростая задача, особенно в плане выбора тканей, бахромы и внедрения ручных техник в коллекцию. Процесс занял около двух лет», — говорит Линович.

«Конструктор» для бохо

Посмотрим, из каких составляющих складывается стиль бохо.

«Для стиля бохо характерны воздушные, летящие ткани, рюши, воланы, оборки, ярусные юбки и многослойность с полупрозрачностью. Часто используются вышивка, контрастная отделка, бахрома, кружево, цветочные принты и узоры пейсли. Среди аксессуаров — ремни с массивными гравированными пряжками, казаки, а также акцентная бижутерия с металлическими элементами. Также один из основополагающих моментов — эклектичные сочетания, например комбинация женственных, романтичных изделий с кэжуальным денимом», — рассказала Мира Жуматаева из Lamoda.

Да, деним занимает особое место в фэшен-конструкторе под названием бохо.

«Деним часто можно заметить в бохо-образах. Это и клеш, и короткие рваные шорты, и вообще в целом «рваный» деним, который отсылает к эстетике хиппи. Эти темы идут здесь буквально рука об руку. На мой взгляд, бохо сегодня так актуален, так как это стиль лета, фестивалей, ощущение легкости, воздушности и беззаботности. А именно этого так не хватает сейчас», — рассказал основатель и креативный директор бренда джинсовой одежды BLCV Илья Булычев, который представил этой весной дроп, посвященный бохо.

В основе бохо лежит принцип эклектичности, так как сам этот стиль непростой, сложносочиненный, возникший на стыке разных эстетик. В нем можно видеть и ковбойские мотивы (поэтому сапоги-казаки, замшевые сумки отлично в него вписываются), и стиль хиппи (клеш, пэчворк, плетеные украшения, этнические акценты, бахрома).

Но тот бохо, вариант которого особенно актуален именно сегодня, имеет французский акцент. И это тоже совершенно логично. Само слово бохо — сокращение от французского boheme — «богемный».

Изначально boheme — это то же, что «цыганщина». Слово «богемный» примерно с середины XIX века стало ассоциироваться именно с «богемой» — с художниками и прочими эстетами, сидящими в парижском Cafe de Flore, гуляющими в Латинском квартале. Но в XVII-XVIII веках понятие boheme относилось с цыганам, которые жили в Богемии (в Чехии), романтизировало бродячий образ жизни, свободу и артистизм. И да, стиль бохо вовсе не чужд цыганских мотивов — этника, яркие цвета, сочетание несочетаемого. И если посмотреть на новые коллекции ведущих брендов, то бохо с такими элементами можно увидеть. Но более актуальная и массовая «редакция» бохо 2025 года — это французский бохо-шик с изяществом без усилий, с небрежностью без переборов. Пусть будет чуть меньше этники и чуть больше элегантости и сложносочиненности — рюшей, легкости, пастельных оттенков, игр с контрастными фактурами материалов. И тогда все сложится — и стиль, и настроение.