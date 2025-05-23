Стилист рассказал, как модно провести свадьбу летом 2025 года

Свадьба летом — это всегда игра света, воздуха и ткани. Это сезон, когда можно позволить себе чуть больше, чем обычно — не просто традиционные открытые плечи, а еще и необычный цвет, интересный аксессуар на голову и перчатки контрастного оттенка. Летний свадебный гардероб в 2025 году — это легкий бунт против канонов и одновременно изящное возвращение к женственности. Стилист Маша Ведерникова рассказала о главных модных акцентах этого сезона и дала стилистические ориентиры тем, кто готовится к важному дню.

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Платье без платья: топы и юбки в тренде

В 2025 году свадебная мода делает реверанс в сторону конструкторов: вместо классического платья — костюм из топа и юбки. Кружевной бра-топ с открытой спиной и шелковая юбка с разрезом до бедра — один из главных хитов сезона. Это не только стильно, но и удобно в жару. А главное — дает простор для микса текстур и цвета.

Цвет: от пепельной розы до ледяного голубого

Белое традиционное платье, конечно же, остается, но больше не требует монополии. В моде — оттенки утреннего неба, сливочный, песочный, персиковый, карамельный, а также нюд с золотым подтоном. Главное — чтобы цвет подчеркивал кожу, а не спорил с ней. Стилист советует подбирать оттенок платья не по моде, а по тону вен на запястье и цвету глаз: холодным подойдет голубовато-пудровый, теплым — персиковый или шампань.

Мини — новый макси

Короткие свадебные платья на пике популярности: от лаконичных футляров до воздушных мини с перьями, цветами или асимметричными воланами.

«Они идеальны для церемонии на пляже, регистрации в саду или второго свадебного образа на вечер. Секрет в правильной длине (выше колена, но не экстремально) и в обуви — каблуки kitten heels или нарядные балетки», — объясняет модный эксперт.

Ткань с характером

Если раньше на первом месте были шелк и кружево, то теперь ему в пару идут органза, тюль, мягкая тафта, хлопковое кружево и даже тонкий лен. Микс фактур дает объем, игру света и фактурный акцент на фото. Обратите внимание на 3D-декор: вышивка с объемными цветами, ручная аппликация, полупрозрачные детали на корсетах.

Головные уборы возвращаются

Фата уступает место: в моду вошли свадебные шляпы с широкими полями, ободки с жемчугом, вуали-«птички» (birdcage), капоры из шелка и даже платки. Если свадьба дневная и на открытом воздухе — выбирайте смело шляпу, если предполагается романтичная вечерняя церемония — нежную вуаль или ободок с живыми цветами.

Голые спины и тонкие бретели

Вырезы до поясницы, тонкие бретели, платье на завязках, кружевные вставки на коже. Главное — следить за осанкой и подготовить кожу спины заранее. Образ с открытой спиной особенно выигрышно смотрится в сочетании с гладкой прической и массивными серьгами.

Акценты: цветная обувь и контрастные аксессуары

Белая обувь больше не обязательна. В моде: золотые босоножки, прозрачные мюли, жемчужные балетки и даже атласные туфли в цвет букета. Сумочки — миниатюрные, часто винтажные. А серьги могут быть достаточно крупными, чтобы играть роль единственного украшения в образе. Стилистический совет: выберите один яркий акцент и стройте образ вокруг него.