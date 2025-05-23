Стилист дал советы по выбору наряда на выпускной в 2025 году

Аналитики подсчитали, что в 2025 году россияне в среднем потратят на наряды для последнего звонка и выпускного вечера 9,5 тысячи рублей (для образа девушек) и 10,7 тысячи рублей (для молодых людей). Многие предпочитают готовиться к выпускному балу заранее, но некоторые выпускники озадачиваются этим вопросом лишь за несколько недель, а то и дней до мероприятия. Как выбрать образ на выпускной в 2025 году, что сейчас в тренде и какие фасоны будут актуальны, «Вечерней Москве» рассказал стилист, фешен-блогер Михаил Ковшов.

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Наряд не для единственного выхода

Эксперт отметил, что слишком нарядные платья и наряды, которые пригодятся только на один выход, а после будут лишь пылиться в шкафу, уже давно утратили свою актуальность.

«Стоит подумать о том, что в этом наряде девушке придется провести весь вечер и ей должно быть комфортно, удобно. Нужно обратить внимание на платья, которые могли бы послужить и после выпускного — такие, которые не осядут в гардеробе, а будут использоваться еще и еще», — посоветовал стилист.

Отталкиваясь от собственных предпочтений, выпускница может обратить внимание на:

лаконичные, симметричные платья;

платья-комбинации;

платья с вырезами и разрезами.

«К тому же на выпускной можно выбрать не только платье, но и какие-то комплекты, например, костюмный вариант. Можно выбрать интересный жакет, какой-нибудь необычный и интересный корсет. Или "разбавить" костюм шелковым топом. Это может быть сочетание шелковых брюк, расшитых кристаллами, и корсета», — рекомендует фешен-блогер.

По его словам, актуальны будут и следующие веяния:

баски в духе 60-х;

шелковые юбки и интересные акцентные блузы;

стиль бохо;

стиль вестерн.

«Это такие варианты, которые мы могли бы комбинировать в дальнейшем. Например, сложную блузу из этого вечернего образа можно интегрировать в свой повседневный образ — например, в сочетании с джинсами», — добавил собеседник «ВМ».

Главное в образе — чтобы он был удобным. Не стоит забывать и о том, что если вечер будет долгим, то в наряде должно быть удобно передвигаться и справлять естественные потребности. Мода сейчас направлена на то, чтобы образы были универсальными и их можно было использовать и после праздничного мероприятия.

Аксессуары

Что касается аксессуаров, то стоит оттолкнуться от фасона выбранного наряда. Например, если выпускница выбрала лаконичное платье, то в ее образ стоит добавить акценты, например:

крупное ожерелье;

акцентные босоножки, слингбэки;

воланы и кружева в стиле бохо;

вечернюю сумку из сатина или расшитую камнями;

необычные аксессуары в стиле вестерн — например, ковбойскую шляпу.

«Если девушка любит добавлять гранж в свой образ, то она может сочетать легкое струящееся платье и грубые высокие сапоги. Я за то, чтобы использовать такую обувь не только осенью и зимой, но и с легкими весенними или летними нарядами», — рассказал Ковшов.

Стилист напомнил, что главное в образе — чтобы наряд был близок по духу его носительнице, чтобы он был для нее комфортным. Он рекомендует ориентироваться на свои предпочтения.

«Сейчас мода дает возможность самовыражаться, актуально практически все. Нет такого, что чего-то носить нельзя, а что-то носить можно — можно все. Это самовыражение, это твой внутренний мир, который ты можешь транслировать в одежде. Поэтому все границы стираются: максимально раскрываем свою харизму, используем потенциал, благодаря одежде демонстрируем то, что мы любим и как мы раскрываем себя», — советует фешен-блогер.

По его словам, выпускной вечер — это тот самый случай, когда можно «покреативить» и проявить себя, отпраздновать это важное событие. И потом, листая фотографии с мероприятия спустя 10 лет, думать о том, что удалось интересно подойти к своему образу, а не позировать в устаревшем и неактуальном платье, заключил Ковшов.

Чтобы всегда оставаться неотразимой, важно тщательно следить за своим гардеробом и время от времени проводить в нем ревизию, избавляясь от лишних вещей. Как это сделать, «Вечерней Москве» рассказала стилист и дизайнер Лилия Фаттахова.